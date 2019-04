Jahrgang 2018 wird in Nordheim vorgestellt

Am Samstag, 13. April, laden 18 Nordheimer Winzer zur traditionellen Frühlings-Weinverkostung. Unter den blühenden Mandelbäumen in der Hauptstraße kommen von 14 bis 17 Uhr 90 junge und gereifte Weine zum Ausschank, heißt es in der Pressemitteilung. Besucher können von Stand zu Stand bummeln, verschiedene Weinstile vergleichen, den Weinmachern ihre Philosophie entlocken und mit anderen Besuchern über den persönlichen Geschmack fachsimpeln. 2019 findet die Veranstaltung zum fünften Mal statt und erfreut sich wachsender Beliebtheit. 18 Weingüter sind heuer mit von der Partie, ein jedes schenkt fünf Probierweine aus. Im Angebot sind überwiegend junge Weine aus dem neuen Jahrgang, teils auch als Fassprobe, doch auch so manches gereifte Tröpfchen aus den Vorjahren kommt ins Glas. Insgesamt 90 Proben warten darauf, dass Kenner, Genießer, Weinfreunde und -Neulinge ihre persönlichen Favoriten herausfinden. Die Frühlings-Weinverkostung findet bei jedem Wetter statt – bei Regen im Gewölbekeller des Nordheimer Rathauses. Der Kostenbeitrag beträgt zehn Euro. Auch für Naschkatzen und Bücherwürmer ist etwas geboten: Zum Mandelblütenfest lädt auch die katholische Bücherei Nordheim zu ihrem jährlichen Bücherflohmarkt mit Kaffee und Kuchen.