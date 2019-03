Jahresversammlung des katholischen Frauenbundes

Im voll besetzten Pfarrheim fand die Jahresversammlung des Frauenbundes Dettelbach statt. Vorsitzende Elisabeth Rost informierte über die Kampagne „bewegen“. Der Frauenbund setzt sich heute immer noch für die Gleichstellung und Bildung der Frauen in allen Lebensbereichen wie vor über 100 Jahren ein. Die zentrale Botschaft lautet: „Wir bewegen Kirche, Gesellschaft und Politik“. „Nur wer bewegt ist kann andere bewegen“ und begeistern. Dieses Motto bewegt den Frauenbund die nächsten zwei Jahre. Unter anderem berichtete Schriftführerin Brigitte Morche über die 29 öffentlichen Aktivitäten, wie beispielsweise die Zeitzeugen-Berichte über die jüdische Geschichte von Dettelbach, die gut besuchte Gartentour und die beliebten monatliche Badefahrten nach Staffelstein. Geehrt wurden für ihren langjährigen Einsatz die Jubilarinnen Rosa Schafferhans (25 Jahre), Else Gruber (40 Jahre) und Franziska Troll (55 Jahre). Bei der Versammlung wurden, wie im Vorjahr, wieder 13 neue Mitglieder aufgenommen. Über einen Scheck von 1400 Euro freute sich Eva Kammhuber vom Internationalen Friedensdorf. Die Spende ist Hilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten. Das war der erarbeiteter Erlös vom Frauenbund aus dem Konzert mit Vincent Weiss, „coolste Gemeinde Dettelbach“. Im Bild die Jubilarinnen mit den beiden Vorsitzenden (von links) Elisabeth Rost, Rosa Schafferhans, Else Gruber, Franziska Troll und Margarte Röschert-Schmidt.