Jahresversammlung der Feuerwehr Rimbach mit ernstem Thema

Eigentlich war bei der Versammlung der Feuerwehr Rimbach "alles im Lot". Bürgermeister Peter Kornell und der Kreisbrandinspektor Michael Krieger lobten die Kompetenz der Rimbacher Wehr und die Harmonie unter den Mitgliedern. So war es auch nicht verwunderlich, dass bei den turnusmäßigen Wahlen Matthias Götz als Kommandant und Werner Graber als dessen Stellvertreter einstimmig wiedergewählt wurden.

Vorsitzender Michael Falk hob in seinem Rückblick vor allem die Renovierungsarbeiten um das Feuerwehrhaus hervor. Dort hatten die Mitglieder in ungezähten Stunden den Vorplatz gepflastert und den angrenzenden Containerplatz wieder hergerichtet. "Nicht nur Feuerwehrmitglieder haben da mitgeholfen, sondern auch andere Bürger der Gemeinde" lobte er und wies darauf hin, dass ein Bürger sogar die komplette Verpflegung der Arbeiter übernommen hatte.

Zufrieden war Kommandant Götz mit der Beteiligung an den zurückliegenden acht Übungen. Hier ging es hauptsächlich um das Beherrschen des neuen Digitalfunkes. Lediglich einen Ernstfalleinsatz hatte die Wehr bei der Absicherung einer Unfallstelle. Aktuell in diesem Jahr will Götz zusammen mit der Wehr Järkendorf gerne weiter zusammenarbeiten und das Leistungsabzeichen abnehmen. Diesmal mit Übungen am offenen Gewässer.

Kreisbrandinspektor (KBI) Michael Krieger berichtete von den Neuerungen bei der Feuerwehrführung, wo durch den tragischen Tod eines Verantwortlichen eine neue personelle Ausrichtung in der Feuerwehrleitung erforderlich war. Der Sturm "Fabienne" war für den nördlichen Landkreis eine Herausforderung, die von den örtlichen Wehren gemeistert wurde. Es wurde aber erkannt, dass der Digitalfunk "noch Lücken hat".

In einem Ausblick wies er auf die anstehende Besichtigung durch die Feuerwehrführung hin, wozu er aber "hier in Rimbach keine Sorge hat". Anschießend ehrte der KBI Alexander Burger und Thomas Walter für 25-jährigen aktiven Wehrdienst mit dem Feuerwehrehrenzeichen. Auch der Bürgermeister war voll des Lobes und hoffte, dass es bei der Wehr "so weitergeht." Hier gab er das Stichwort für eine ausgedehnte Diskussion: Der fehlende Nachwuchs. Seit Jahren gibt es in Rimbach keine jungen Leute mehr, die der Feuerwehr beitreten wollen.

Eine Lösung hatte an diesem Abend niemand parat und man bemerkte eine ziemliche Ratlosigkeit bei den Verantwortlichen und den Mitgliedern, auch in Bezug auf die Zukunft der Feuerwehr im nächsten Jahrzehnt. Eine Zusammenarbeit mit den Jugendgruppen der benachbarten Wehren wurde andiskutiert und der Bürgermeister versprach, dass die Stadt alle in Frage kommenden Jugendlichen aus Rimbach anschreiben und motivieren wolle. Mit den Worten : "Leute ! Wir brauchen in jedem Ort die Feuerwehr!" appellierte Kornell, sich dieses ernsten Themaa anzunehmen.