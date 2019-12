Jahresrückblick (3): Kitzingen geht in die Luft, Höhenrettung in Geiselwind

Europa-Tage: Ein Wochenende lang klingt und singt ganz Volkach, 2000 Musiker und Sänger treffen auf rund 10 000 Besucher.

Aufatmen in Rödelsee: Die Einwohner können sich wieder im Dorfladen versorgen.

Das Rote Kreuz in Kitzingen gibt große Pläne bekannt: Verwaltung, Rettungswache und Sozialstation wandern in den Technologiepark ConneKT aus.

Am Main rockt’s bei den Fähren: Beim Mainschleifen-Fährenfestival Mitte Juli wird an drei Standorten mit Live-Musik gefeiert. Höhepunkt: das Feuerwerk „Main in Flammen“.

Hochzeit im Fürstenhaus: Nach der großen Feier in Österreich freut sich Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen auf die Heimführung der Braut in seinem Schloss.

Campern gefällt es in Kitzingen, die Wohnmobil-Stellplätze am Mainufer erhalten Top-Bewertungen.

Die TG Kitzingen wird von einer Frau geführt – zum ersten Mal.

Neptun fährt jetzt auf der Donau: Zwischen Ochsenfurt und Kitzingen gibt es kein Fahrgastschiff mehr auf dem Main; die Neptun wurde nach Ungarn verkauft.

Hellmitzheim freut sich über Silber beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“.

7,8-Millionen-Euro-Projekt: Endspurt beim Umbau der Kitzinger Deusterhalle, nach den Sommerferien kann’s mit dem Schulsport und der Ganztagesbetreuung für 260 Kinder losgehen.

WVC Germania löst sich auf: Kurz vor seinem 100. Geburtstag befindet sich der Wander- und Vergnügungsclub in der Liquidation.

Dekan Kern verabschiedet sich: Während seines letzten Gottesdienstes in der Stadtkirche in Kitzingen zeigte sich, wie groß Achtung und Wertschätzung für den Geistlichen ist.

Jetzt steht es fest: Kiliansbäck übernimmt die insolvente Bäckerei Will.

Kartellamt bestätigt Fritsch-Übernahme: Der neue Eigentümer Multivac äußert sich erstmals zu Veränderungen beim Führungspersonal von Fritsch und zur Zukunft der Standorte des Bäckereimaschinen-Herstellers.

Volkshochschulen-Hochzeit: Volkach und Gerolzhofen sagen „Ja“ zueinander.

Fast 400 Unterschriften für den Kaufladen: Die Initiative „Pro Laden“ fordert Unterstützung vom Wiesenbronner Gemeinderat.

Das 71. Fränkische Weinfest in Volkach kommt an Mariä Himmelfahrt nur langsam in Fahrt. Doch abends bevölkern 8000 Besucher die Partymeile.

Fußballplatz verwüstet: Nachdem ein Fahrzeug den Sommeracher Sportplatz beschädigt hat, haben Helfer das Möglichste getan, um Schäden auszubessern. Die Suche nach dem Täter ist zunächst vergeblich, führt aber Wochen später zum Erfolg.

Kitzinger Urgestein geht in Pension: Joachim Schinzel, stellvertretender Leiter der Inspektion Kitzingen, verabschiedet sich nach fast 41 Jahren in den Ruhestand.

Neuer Nutzer für René-Lezard-Areal: Nach der Insolvenz kommt ein Fashion-Logistik-Unternehmen aus Haßfurt nach Schwarzach.

Gemüse aus der Gärtnervorstadt: Die Gartenbaugruppe Etwashausen feiert heuer 125-jähriges Jubiläum.

Kräuter Mix: Das Abtswinder Unternehmen lädt zur Jubiläumsfeier Gäste und Kunden aus der ganzen Welt ein.

Eichfeld ist Gastgeber für Kreisheimattag: Die Dorfgeschichte und die Brauchtumspflege stehen im Mittelpunkt von 40 Erlebnisstationen.

Kitzinger strömen in Scharen zum Flugplatz: Die Kitzinger feierten den 100. Geburtstag des Luftsportclubs Kitzingen.

Das (vorläufige) Ende das Schwanberg-Cafés: Anne Stöcklein, Pächterin des Cafés Schwanberg, hört nach gut sieben Jahren im November auf. Ob es irgendwann weiter geht, steht noch in den Sternen.

Projektteam für Tierheim-Neubau: Das Schreckgespenst einer Auflösung ist für den Kitzinger Tierschutzverein vom Tisch; die Vorstandsposten sind wieder besetzt.

Hin und her bei der "geplanten Salatfabrik“ in Wiesentheid: Der holländische Investor kündigt den Rückzug vom verkündeten Rückzug an und will nun doch bauen.

Aufregung im Geiselwinder Freizeitland: 21 Besucher, darunter elf Kinder, sitzen im "Top of the World" fest. Die Rettung erfolgt per Hubschrauber, verletzt wird niemand. Die Aussichtsplattform war in 60 Metern Höhe stehen geblieben. Die Höhenretter von der Würzburger Berufsfeuerwehr hatten an der betroffenen Aussichtsplattform schon mehrfach geübt – das zahlt sich jetzt aus.