Prichsenstadt vor 1 Stunde

Jäger feiern Gottesdienst

in der St. Sixtus-Kirche



Die Kreisgruppe Kitzingen im Landesjagdverband Bayern lädt die gesamte Bevölkerung im Landkreis Kitzingen zum Hubertus-Gottesdienst am Sonntag, 3. November, 18 Uhr, in der evangelischen Kirche St. Sixtus in Prichsenstadt ein, heißt es in einer Pressemitteilung.