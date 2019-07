Hörblach vor 1 Stunde

„Jäger der Nacht“ kennen lernen

Wenn sich Reh und Eichhörnchen gute Nacht sagen, werden andere Tiere erst so richtig fit. Da man die Jäger der Nacht nur selten zu Gesicht bekommt, wollen die Organisatoren der nächsten BayernTour Natur-Aktion am Freitag, 26. Juli, in der LZR-Kiesgrube bei Hörblach bei einem Rundgang versuchen, ihre Spuren oder gar sie selbst zu entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem wird ein Falkner ein paar seiner gefiederten Freunde mitbringen und vorstellen.