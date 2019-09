Mainstockheim vor 54 Minuten

JU diskutierte mit stellvertretender Frauen Union-Chefin

Ihre Forderungen nach einer besseren Nutzung von Wasserkraft und digitaler Speicher bei der Umsetzung der Energiewende konnte die Junge Union Unterfranken in die Klimastrategie der CSU einbringen, schreibt die Junge Union in einer Pressemitteilung. "Aber genauso wie die CSU dem Klimawandel Einhalt gebieten will, soll in der Partei eine Reform angestoßen werden", erklärt JU-Bezirksvorsitzender Daniel Nagl laut der Mitteilung.