Kitzingen vor 43 Minuten

Isolde Rudolf: Noch zwei Jahre bis 100

Auf fast 100 Jahre Leben blickt Isolde Rudolf aus Kitzingen. Am 16. Januar 1922 kam sie in Bilin in Böhmen zur Welt. Der Vater arbeitete im Landratsamt, die Mutter versorgte den Haushalt mit sieben Kindern, von denen noch zwei leben.