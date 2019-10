Isetta & Co: Oldtimerparade zur Marktbreiter Kirchweih

Die Oldtimerfreunde Südliches Maindreieck im Automobilclub (AMC) Kitzingen laden an diesem Sonntag, 6. Oktober, zum 15. Oldtimer-Kirchweih-Treffen in Marktbreit ein. Erwartet werden rund 200 Old- und Youngtimer aller Marken, so die Mitteilung an die Presse. Als Schirmherr fungiert wieder der frühere Bundeswirtschaftsminister Michael Glos aus Prichsenstadt.

Die Autos werden sich am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Betriebsgelände der Mercedes-Benz Niederlassung Iglhaut an der Mainleite 1 einfinden, wo es auch ein Kirchweih-Essen gibt – und sicher Zeit für das eine oder andere "Benzingespräch", wie Organisator Walter Härtlein ankündigt.