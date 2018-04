OBERNBREIT vor 1 Stunde

Irrfahrt endete an einem Baum

Ein 75-jähriger Verkehrsteilnehmer wollte am Mittwoch auf dem Parkplatz „Neue Anlage“ in Obernbreit mit seinem Pkw in eine Parklücke fahren. Beim Einfahren verwechselte er bei dem mit Automatik ausgestatteten Pkw das Bremspedal mit dem Gaspedal.