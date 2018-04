Iphofen stoppt mehrere Großprojekte

Die gute Konjunktur in Deutschland wird für Städte und Gemeinden zunehmend zum Problem. Angesichts prall gefüllter Auftragsbücher geben viele Firmen bei öffentlichen Ausschreibungen entweder gar keine Angebote oder deutlich überhöhte Offerten ab. Iphofen reagiert nun mit einem begrenzten Ausschreibungsstopp. „Wir stellen alle Projekte zurück, die nicht dringlich sind“, sagte Bürgermeister Josef Mend am Montagabend. Der Stadtrat folgte dieser Linie einstimmig. „Die Hochnäsigkeit vieler Handwerksfirmen muss man sich als Auftraggeber nicht antun“, so der Bürgermeister.

Die Stadt zieht die Reißleine

Mend sprach von „Riesenproblemen“ und nannte als konkrete Beispiele die Kapelle im Altenbetreuungszentrum, die Außenanlagen am neuen Kindergarten oder die Erweiterung des Iphöfer Friedhofs. All diese Vorhaben waren im Haushalt dieses Jahres vorgesehen und sollen nun wegen der „überhitzten Konjunktur“ verschoben werden. „In verschiedenen Bereichen bekommen wir überhaupt keine Angebote mehr“, stellte Mend fest. Selbst der Tiefbau, der bis vor kurzem noch für moderate Preise stand, sei mittlerweile von der Hochkonjunktur erfasst. Deshalb zieht Iphofen nun die Reißleine. „Man weiß sich nicht mehr anders zu helfen, vielleicht ist es ja im Herbst besser“, sagte Mend.

Die Stadt will bis auf Weiteres nur noch Projekte umsetzen, bei denen sie „realistische Chancen auf einen fairen Wettbewerb“ sieht. Bei den Außenanlagen des Kindergartens ist dies offensichtlich nicht der Fall. Sieben Firmen hatten laut Mend die Ausschreibungsunterlagen angefordert, keine habe ein Angebot abgegeben. Erst im Herbst soll es einen neuen Anlauf geben. Die Stadt will die Zeit nutzen, um über den Kauf eines Nachbargrundstücks zu verhandeln, das dann in die Gestaltung einbezogen werden könnte. Fest steht, dass sich der Einzugstermin bis September verschiebt.

Angebote weit über Kostenrahmen

Auch beim Neubau der Kapelle im Altenbetreuungszentrum wird die Stadt vermutlich abwarten. Für die Rohbauarbeiten gingen im Rathaus zwei Angebote ein, das günstigere lag bei 198 000 Euro und damit fast das Doppelte über der Kostenschätzung von 104 000 Euro. Bei anderen Gewerken, etwa Elektro- oder Sanitärarbeiten, rechnet Mend mit ähnlichen Ergebnissen. Um die Gesamtkosten von etwa 650 000 Euro im Auge zu behalten, schlug der Bürgermeister als Alternative eine Gesamtausschreibung aller Gewerke vor.

Bei der Erweiterung des Friedhofs in Iphofen hätten die angefragten Firmen bereits signalisiert, dass sie bis September ausgelastet seien. Jetzt will die Stadt zumindest damit beginnen, Bäume auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Areal zu pflanzen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren.