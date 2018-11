Iphofen stellt seine Adventserlebnisse vor

Verschiedene Stationen sollen vom 1. bis zum 24. Dezember in Iphofen die Vorfreude auf Weihnachten wecken, heißt es in einer Pressemitteilung. Fast täglich öffnet sich demnach ein "Türchen", bei dem Iphöfer Betriebe, Museen, Vereine, Schule und Kindergarten jeweils eine vorweihnachtliche Station mit Leben füllen. An fast jedem Dezembertag um 18 Uhr bis zum Heiligen Abend sind vielseitige Überraschungen geplant.

Die Auftaktveranstaltung findet am 1. Dezember im Winzerhof Emmerich statt. Nach einer Fackelwanderung durch Iphofen vom Rathaus zum Winzerhof wird dort noch Glühwein angeboten. Die Kinder der Grundschule, das Team des Kindergottesdienstes, der Kindergarten, die Musikschule, die städtische Bücherei St. Veit, der Familienkreis, die Anwohner der Baugebiete Ost III und Hündlein, das Knauf-Museum und weitere überraschen an verschiedenen Abenden mit musikalischen Darbietungen oder Vorlesegeschichten. Der Nikolaus kommt am 6. Dezember in die BioBäckerei Franzenbäck und fährt im Anschluss mit der Kutsche durch Iphofen und lädt die Kinder dazu ein, mitzufahren. Weihnachtlichen Klänge bietet der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Iphofen in seinem Weihnachtskonzert am zweiten Advent in der Stadtpfarrkirche St. Veit.

"Montagsoase" und Kutschfahrt mit dem Nikolas

Zu "Streicherklänge zum Advent" laden am 20.12. das Streichorchester und das Vororchester der Musikschule der Stadt Kitzingen mit Zweigstelle Iphofen gemeinsam mit dem Förderverein der Musikschule Iphofen e.V. ins Rathaus ein. Unter der Leitung von Mary Lynn Zack präsentieren die beiden Ensembles ein Programm, das den Bogen von Weihnachtsliedern bis zu winterlicher Musik spannt. Katholische und evangelische Kirchengemeinde laden jeden Montag zum Atemholen und Kraftschöpfen in die "Montagsoasen" ein.

Den Abschluss des Adventskalenders bilden am 24. Dezember die Kinder- und Christmette in der Stadtpfarrkirche St. Veit und die Weihnachtsgottesdienste in der Iphöfer Spitalkirche. Informationen, Programm und Anmeldung für die Kutschfahrt mit dem Nikolaus: Tourist Information Iphofen, Kirchplatz 1, Tel.: (09323) 87 03 06, E.Mail: tourist@iphofen.de, www.iphofen.de.