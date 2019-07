Iphofen entfacht Feuerwerks-Debatte

Steigen heute bunte Raketen in den Himmel, muss nicht zwangsläufig Silvester sein. Silvester ist inzwischen das ganze Jahr, vor allem im Sommer, wenn die Nächte lau und die Menschen im Partyfieber sind. Erst dieser Tage hat Iphofens Bürgermeister Josef Mend zwei Feuerwerke am Himmel über seiner Stadt gesichtet. „Das eine war genehmigt, das andere nicht.“ Wer nicht gerade zum Jahreswechsel Raketen zündet, muss sich hierzulande eine Erlaubnis seiner Kommune einholen. Iphofen will dabei künftig genauer hinsehen und möglicherweise restriktiver vorgehen. Der Stadtrat hat sich am Montagabend zwar noch auf keine klare Linie festgelegt, aber dass es Regeln geben wird, scheint klar.

Zu jeder guten Hochzeit ein Feuerwerk

Nicht nur Mend hat in letzter Zeit den Eindruck, dass die Zahl der Feuerwerke mitten im Jahr wächst. Auch Stadträtin Peggy Knauer fällt auf: „Zu jeder guten Hochzeit gehört inzwischen ein Feuerwerk.“ Der Trend hat aber auch seine Schattenseiten. Laut Mend häufen sich die Beschwerden – je später am Abend, umso mehr –, weil Kinder von dem Knallen aufwachen oder – wie Hans Brummer ergänzte – Tiere im Stall sich gestört fühlen. Der Bürgermeister setzte das Thema deshalb jetzt auf die Tagesordnung und verwies zugleich auf die „rechtlich etwas verzwickte“ Lage. Denn Gemeinden könnten zwar Einschränkungen erlassen, generell verbieten ließen sich Feuerwerke aber nicht.

Das bayerische Umweltministerium verweist auf das Sprengstoffgesetz und empfiehlt Bürgern auf seiner Homepage, sich frühzeitig um eine Genehmigung bei ihrer Gemeinde zu kümmern. Professionelle Feuerwerker, die im Besitz einer sprengstoffrechtlichen Erlaubnis sind, dürfen Raketen und Böller bis zu einer gewissen Größenordnung zwar das ganze Jahr über abbrennen, müssen dies aber mindestens zwei Wochen vor dem Termin bei der Kommune anzeigen.

Ort und Zeit der Feuerwerke beschränken

Noch ist nicht klar, wie Iphofen auf die wachsende Beliebtheit von Feuerwerken reagieren wird und wie restriktiv die Eingriffe sein werden. Dritter Bürgermeister Jörg Schanow sagte, ihm sei noch nicht aufgefallen, dass Iphofen damit Probleme habe. „Sachliche Gründe wie Brandschutz würde ich akzeptieren. Wenn wir mit dem Lärmschutz als Argument kommen, haben wir wieder die andere Diskussion, dass wir zum Beispiel auch Glockengeläut verbieten müssten.“ Andere Räte sprachen sich für schärfere Regeln aus. „Wir sollten Ort und Zeit einschränken“, sagten Peggy Knauer und Hans Brummer. Klaus Brehm verwies auf die „hohe Brandgefahr“, wenn es so trocken sei wie derzeit.

Während in der Altstadt Iphofens ein Feuerwerk kaum wahrzunehmen sei, sehe die Sache im Stadtteil Birklingen anders aus, erklärte Mend. „Dort ist das ganze Dorf erleuchtet.“ Vor allem im Sommer häufen sich in Birklingen durch die dort ansässige Gastwirtschaft die Feiern – und damit offenbar auch die Feuerwerke, wie Ortssprecher Dieter Servatius feststellte. „Alle acht Tage ist eine Hochzeit oder eine Feier. Wir hatten durch Feuerwerk schon Schäden an der Kirche und an landwirtschaftlichen Gebäuden. Da wird keine Rücksicht genommen.“ Mend nahm aus der Diskussion den Auftrag mit, „bestimmte Bereiche besser zu steuern“. Der Stadtrat wird das Thema erneut aufgreifen.