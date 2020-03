Iphofen: Ökumenisches Glockengeläut täglich um 19 Uhr

Die Kirchen des Dekanatsbezirkes Markt Einersheim, in Iphofen und im Bereich des Katholischen Seelsorgebereich Dreifrankenland im Steigerwald läuten ab sofort täglich um 19 Uhr fünf Minuten lang. Das katholische Abendläuten um 18 Uhr entfällt in dieser Zeit, das evangelische Abendläuten wird angepasst.

Alle Christen sind eingeladen, Psalm 91 zu beten und eine Kerze in ein Fenster zu stellen. Selbstverständlich kann auch noch ein Lied in den Abend hinein gesungen werden. "Wir wollen damit in schweren Zeiten, die verbieten zusammen zu kommen, ein Zeichen der Verbundenheit und der Hoffnung setzen," schreibt Pfarrerin Esther Meist in einer Mitteilung an die Presse.