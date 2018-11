Iphöfer Pavillon ist nicht mehr zeitgemäß

Die schöne neue Welt brach in Form bunter Bilder über die Teilnehmer des Abends herein. Winzer, Gästeführer, Tourismusexperten – sie alle waren am Dienstagabend in die Iphöfer Rathaushalle gekommen, um Antworten zu bekommen – und sie bekamen sie. Hermann Kolesch präsentierte ihnen, nun ja, „Weinbau“ in seiner modernsten Form. Ein Pavillon in Rimpar nach Art eines Eichhörnchenbaus, ein schwebender Kubus über den Weinterrassen von Klingenberg. Futuristische Architektur, wie sie der Präsident der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau auf seinen Visiten propagiert.

Rustikal

Und Iphofen? Ein Bild des Weinpavillons in den Iphöfer Weinbergen zeigte Kolesch lieber nicht, weil dieses Bauwerk wenig zukunftsträchtig ist, ja nicht einmal die Gegenwart spiegelt mit seiner rustikalen Schwermut. Hat also Iphofen die Zukunft verschlafen? So würde Kolesch das nie sagen. Aber vom Vorsitzenden des Weinbauvereins kamen zumindest gewisse Andeutungen. „Es hat vor ein paar Jahren schon mal einen Anlauf im Stadtrat gegeben“, sagte Hansi Ruck zur Einleitung vor etwa 20 Gästen, „Damals wurde nicht erkannt, ob das Thema wichtig ist.“ Nun ist es laut Kolesch „höchste Zeit für Iphofen“ sich die Frage zu stellen: „Wie interpretieren wir Weinlandschaft neu?“ Nach Art einer einfachen Feldscheune mit Schiebetüren und Platz für 24 Leute im Inneren? In Form eines Flachbaus mit Freisitz und Sonnenschirmen? Oder doch eher in der Luxusvariante mit einem schwebenden Gebäude auf Stelzen und einer großen Theke zur Weinverkostung im Raum? Das wird die Frage sein, wenn Anfang nächsten Jahres die überarbeiteten Ideen und Vorschläge zur Abstimmung auf den Tisch des Iphöfer Stadtrats kommen sollen.

Was Kolesch da präsentierte, waren drei Konzepte aus dem Jahr 2012 – mit Baukosten aus der damaligen Zeit.

Förderung

Von 116.000 bis 170.000 Euro reichte die Kostenspanne damals, heute, so hieß es, liegt sie um ein Drittel höher. Dass das Projekt zur Hälfte gefördert wird, dürfte den Stadträten die Entscheidung erleichtern. Wichtig aber wird sein: Was wollen Winzer und Gästeführer selbst an diesem leicht erhobenen wie erhabenen Ort in den Weinbergen, der grandiose Sicht ins Maintal, in die Stadt und auf die Premiumhänge des Julius-Echter-Bergs bietet? Stationäre Gastronomie nicht, aber schon die Möglichkeit, Gäste zu bewirten. Einen wind- und wettergeschützten Raum, aber am besten offen und nicht zu verbaut.

Zentraler Anlaufpunkt

Einen zentralen Anlaufpunkt für Wanderer, aber bitte keinen Abstellplatz für Autos.

Aus all den Wortmeldungen will Kolesch mit seinem Team schnellstmöglich Antworten destillieren. „Das A und O ist die Vermarktung“, sagte Andrea Wirsching aus Iphofens größtem Weingut. „Viele Gemeinden rüsten auf. Auch wir müssen Iphofen attraktiv gestalten.“ Der neue Pavillon solle offen für viele sein. „Ich sehe oft: Die Leute laufen heimatlos durch diesen Ort. Wir sollten Konzepte machen, mit denen Gäste auch alleine klarkommen.“

Deshalb soll es auch eine stationäre Toilette geben, die nach Möglichkeit in den Hang integriert wird. Wirsching sah in dem Konzept eine „grandiose Vermarktungsidee“ und riet dazu, Einwände zurückzustellen, wie jene, dass Gäste Abfall hinterließen oder sich mal in die Büsche schlügen. „Der Nutzen eines attraktiven Hotspots ist größer als mancher Schaden.“