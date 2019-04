Iphofen vor 56 Minuten

Iphöfer Kommunionkinder backen Brot

Selbst Brot backen durften die Iphöfer Kommunionkinder beim Kommunionunterricht in der Backstube der Bäckerei Brönner in Iphofen. Unter Anleitung von Bäckermeister Florian Lenzer wurde Brotteig gefertigt, geknetet, geformt und gebacken. Dabei erfuhren die Kinder viel Wissenswertes rund um das Thema Brot, zum Beispiel, dass früher häufig ein Kreuzzeichen in den Brotlaib geschnitten wurde. Frischgebacken und duftend wurde das noch warme Brot probiert, bevor jedes Kind seinen eigenen Laib mit nach Hause nehmen konnte.