Iphöfer Kindergarten mit Farbe beschmiert

Im Laufe des Wochenendes beschmierte ein Unbekannter die Fassade sowie die am Spielplatz verlaufende Mauer des katholischen Kindergartens in Iphofen Am Stadtgraben West mit Farbe und verursachte so einen Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.