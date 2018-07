Iphöfer Feuerwehr-Drehleiter ist nicht mehr einsatzfähig

„Das Thema ist nicht brandaktuell, aber wir müssen die Reparatur unserer Drehleiter und eine Neuanschaffung, die im Jahr 2023 vorgesehen war, im Hinterkopf haben“, sagte Iphofens Bürgermeister Josef Mend in der Ratssitzung am Montag. Die aktuelle Situation ist, dass die Drehleiter DLK 12-9 nicht einsatzfähig ist, weil der Leiterpark deformiert ist, was eine UVV-Prüfung im Juni ergeben hatte.

Verschiedene Lösungen

Eine Reparatur würde laut eingeholtem Angebot 42 432 Euro kosten und zusätzlich wäre noch die Zehn-Jahres-Prüfung mit Kosten von 22 857 Euro fällig. Alternativen wäre der Kauf einer gebrauchten Drehleiter aus Ulm für 211 820 Euro oder eine gebrauchte Drehleiter der Feuerwehr Mühldorf. Diese würde 41 391 Euro kosten, wozu noch Reparaturkosten von bis zu 20 000 Euro kommen. Für dieses Gerät käme die nächste Zehn-Jahres-Prüfung im Jahr 2023 dran.

Derzeit muss die Stadt eine einsatzbereite Ersatz-Drehleiter mieten und dafür 120 Euro pro Tag Mietkosten bezahlen. Kommandant Stefan Melber sprach sich für das sechs Jahre jüngere Mühldorfer Fahrzeug aus. Deswegen solle der Bürgermeister mit den Mühldorfern nachverhandeln und auch bei den Reparaturkosten könnte noch etwas gedrückt werden.

Neu oder gebraucht?

Gegen die generalüberholte Drehleiter aus Ulm spreche, dass sie mehr Platz zum Rangieren braucht, der in den engen Gassen der Altstadt kaum vorhanden ist. Stefan Melber rechnete auf zehn Jahre hoch, dass die Mühldorfer Variante eher teurer als die 750 000 Euro für eine neue Drehleiter kommen. Zudem gebe es nur für ein neues Fahrzeug erwartete 250 000 Euro an Zuschuss vom Staat und dem Landkreis.

Wie Josef Mend betonte, müsse ein Ersatzkauf in dem Kontext gesehen werden, dass ein Zukunftskonzept erstellt werden müsse, da für eine neue Drehleiter ein neuer Stellplatz nötig wird. Denn die Vorschriften der Regierung schreibe mehr Platz als den bisherigen Stellplatz vor. „Da käme langfristig gesehen die Frage eines neuen Feuerwehrgerätehauses noch hinzu“, bemerkte der Bürgermeister. In diesem Zusammenhang ist auch abzuklären, ob der Landkreis seine Atemschutzwerkstatt über die vertraglich vereinbarte Zeit bis ins Jahr 2027 hinaus den Vertrag verlängert. „Wir werden die Reparatur unserer Drehleiter und die Alternative der Mühldorfer die wirtschaftlichste und technisch beste Lösung abwägen“, kündigte Josef Mend an.

Weitere Themen im Rat

„Die Schulfenster sind nach der Feuerwehr-Drehleiter die nächste Überraschung“, meinte der Bürgermeister. Dort seien erst ein paar als schlecht angesehen worden, inzwischen würden 61 Fenster nicht mehr gut funktionieren und auch sicherheitstechnisch nicht mehr den Ansprüchen genügen. Die Firma Haga-Metallbau aus Hofheim soll die Fenster zum Angebotspreis von 165 590 Euro erneuern.

Im neuen Baugebiet Geiersberg ist die Verwirklichung von Bauvorhaben nicht einfach, weil das Gelände relativ steil ist. Jetzt liegen die ersten beiden Bauanträge vor, die Stützmauern an den Grundstücksgrenzen vorsehen. Um zu verhindern, dass die Bauwerber Stützmauern im Bereich des Baufensters bauen müssen, schlug der Bürgermeister dem Ratsgremium vor, die Problematik dadurch zu lösen, dass die Stadt eine Geländemodellierung vornimmt. Dieser Vorgehensweise stimmte das Ratsgremium zu.

Die Stadt Iphofen will eine zweite Waldkindergartengruppe einrichten, dafür soll eine feste Holzhütte mit Wasseranschluss gebaut werden, die geschätzte 50 000 Euro erfordern würde. Ein Vorentwurf gefiel Rupert Maier zwar nicht, doch die Ratsrunde beschloss einstimmig, die Planung fertigstellen und eine Ausschreibung vorbereiten zu lassen.