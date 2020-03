Iphofen vor 21 Minuten

Iphlöfer Musikschüler laden ein

Schüler der Iphöfer Musikschule laden am Dienstag, 10. März, um 18 Uhr zu musikalischer Unterhaltung in die Aula der Karlheinz-Spielmann-Schule ein. Ob Klavier, Akkordeon, Gitarre, Blas- oder andere Instrumente, ob solistisch oder in Ensemble-Besetzung – die Nachwuchstalente präsentieren den Zuhörern unter der Schirmherrschaft des Fördervereins Musikschule Iphofen ein buntes Programm, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei. Wer ein Musikus werden will, hat nach dem Konzert die Möglichkeit, sich bei Lehrern und Mitgliedern des Fördervereins der Musikschule über die Fächer, Instrumente und Aktivitäten zu informieren. Die Anmeldezeit für das kommende Schuljahr läuft vom 23. März bis 3. April.