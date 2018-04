Investitionen sorgen für Minus in der Kasse

Der Turn- und Sportverein Biebelried 1972 bestätigte bei seiner Jahreshauptversammlung Michael Matura als Vorsitzenden. Stellvertreter bleibt Matthias Winzenhörlein. Alexander Strnd gönnt sich nach vier Jahren als Kassier eine Pause und wird durch den vorherigen Schriftführer Patrick Frehland ersetzt. Neuer Schriftführer ist Kevin Brandmann. Gerhard Roth wurde als neuer Jugendleiter gewählt.

Veränderungen gab es auch in den Abteilungen des Vereins. Neuer Sportleiter Fußball wird Benjamin Gottschalk. Auch konnte der Verein ein weiteres junges Mitglied als Abteilungsleitung Tischtennis durch Maximilian Pollithy gewinnen. Als langjähriges Vereinsmitglied und Yoga-Trainerin übernimmt Carmen Krauß die neue Stelle als Abteilungsleiterin Turnen. Neue Vergnügungsausschussleitung wird die ehemalige Turnleiterin Jessica Hußlein.

Der TSV kann konstante 311 Mitglieder verzeichnen. Auch im letzten Jahr musste der Verein ein Minus in der Kasse hinnehmen. Dies entstand durch hohe Investitionskosten und außergewöhnlichen Einmalzahlungen bei den Betriebskosten. Für 2018 ist ein stabiles Kostenniveau geplant. Des Weiteren sollen die Einnahmen des Vereins durch neue Quellen gesteigert werden, damit auch im nächsten Jahr Investitionen getätigt und das Vereinsheim langfristig renoviert werden können.

Aber nicht nur sportlich kann der TSV sich sehen lassen. Auch dieses Jahr werden wieder altbekannte traditionelle Feste wie das Maibaumfest am 30. April, das Helferfest am 20. Mai und die Kirchweih vom 25.-27. August gefeiert. Aber auch neue Veranstaltungen wie das Kulturwegfest am 29. Juli oder der vergangene Super Bowl wurden geplant. Auch konnte der TSV auf einen erfolgreichen Erdinger Meister Cup zurückblicken.