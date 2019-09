Volkach vor 1 Stunde

Investitionen für die Feuerwehren Volkachs

Die Stadt Volkach investiert im noch laufenden Haushaltsjahr 2019 kräftig in die Ausrüstung ihrer Feuerwehren, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt. So werden dem zur Verfügung stehenden Etat insgesamt rund 60 000 Euro für neue Ausrüstungsgegenstände, Schutzausrüstung, einen Maskentrockenschrank und neue Tragkraftspritzen entnommen.