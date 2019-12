Volkach vor 20 Minuten

Inventur mit Süß und Friedrich im Schelfenhaus

Immer, wenn ein Jahr zu Ende geht, tun sich die Kabarettistinnen Birgit Süß und Heidi Friedrich zusammen und geben ihm noch mal Saures. Diesmal heißt ihr satirischer Blick zurück "Inventur 2019 - zehn Jahre Doppelspitze", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr stehen die beiden Kabarettistinnen im Schelfenhaus in Volkach auf der Bühne und lassen mit einer energiegeladenen Show das Jahr 2019 Revue passieren. Schummelsoftware, Schummellungenärzte, Schummelpräsidenten, Clankriminalität bei der Fifa und im Vatikan. Ist Großbritannien noch in der EU? Nach dem Fußball führt Österreich den Videobeweis auch in der Politik ein und eine ganze Mannschaft wird daraufhin vom Platz gestellt. Aber spielt das überhaupt noch eine Rolle? Jetzt, wo China die neue Seidenstraße baut, in naher Zukunft den ganzen Laden hier sowieso übernimmt und sich mit Trump um Grönland streitet. Themen über Themen, über die es im Laufe des Kabarettabends zu Reden gilt. Dazu kommen laut Pressemitteilung herzergreifende Melodien und aberwitzige Tanzeinlagen. Karten zu 15 Euro, Kinder und Jugendliche 11 Euro, gibt es in der Touristinformation Volkacher Mainschleife sowie zu 17/13 Euro an der Abendkasse. Die Sitzplatzwahl ist frei.