Internet-Frau der ersten Stunde verabschiedet

"Es ist mir heute das besondere Anliegen, Ruth Wintzheimer zu ehren", sagte Markt Einersheims Bürgermeister Herbert Volkamer beim Jahresabschlussessen der Mitarbeiter und Unterstützer der Gemeinde. "Sie war die Frau der ersten Stunde für den Internet-Auftritt unserer Gemeinde und ich war froh, sie für die Gemeinde-Homepage an meiner Seite gehabt zu haben", lobte er.

Ruth Wintzheimer hatte nach der Jahrtausendwende ein halbes Jahr in Vollzeit eine Fachakademie für Mediengestaltung besucht und sich als Webdesignerin selbstständig gemacht und erstellte auch Websites für Firmen und im Ort sowie für das evangelische Dekanat und den Kindergarten. Ab dem Jahr 2003 machte sie sich dann ehrenamtlich daran, eine Gemeinde-Homepage zu realisieren.

16 Jahre Ehrenamt

"Ich musste damals viel den Leuten nachlaufen um Material zu sammeln", erinnerte sich die heute 67-Jährige. "Ganze zwei Wochen in Vollzeit habe ich gebraucht um die Seite einzurichten", erzählte Ruth Wintzheimer. Sie versicherte, die Arbeit für die Gemeinde gerne gemacht zu haben und als kürzlich eine Firma eine völlig neue Homepage an den Start gebracht hatte, sah sie den richtigen Zeitpunkt gekommen um nach 16 Jahren ihre ehrenamtliche Tätigkeit zu beenden. Dafür ehrte sie der Bürgermeister und bedankte sich mit Blumen.

Herbert Volkamer begrüßte zu dem Abend die vielen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde. Rund 60 Personen würden die Gemeinde ganzjährig unterstützen und ihren Beitrag zu einer funktionierenden Dorfgemeinschaft leisten. Die größte Gruppe ist das Schwimmbadaufsichtsteam, unverzichtbar für den Bürgermeister sind die Damen und Herren der Verwaltungsgemeinschaft sowie die Mitarbeiter des Bauhofs.

Dank für intensiven Einsatz

Manche pflegen oder gießen Grünflächen, andere filmen oder fotografieren für die Gemeinde und wieder andere leisten Containerdienst. In den Dienst der Gemeinde stellen sich Personen in der Grundschule, der Mittagsbetreuung, im Kindergarten, in der Bücherei, im Jugendraum und dem Terrassenbad. Gute Dienste tun die Landfrauen, die Wanderwarte und die Tourismusbeauftragte Karin Gamm. Öffentlichkeitswirksam für die Gemeinde unterwegs sind zu bestimmten Anlässen der Schenk von Speckfeld in Person von Christian Lackner mit seinen Hofdamen Magdalena Eckstein und Johanna Eckstein.

Der Abend im Weingut Gamm war laut dem Bürgermeister dazu da, den vielen Personen den Dank auszusprechen für ihren Einsatz das Jahr über. Vizebürgermeister Gerd Fuchs würdigte auch die Tatkraft von Herbert Volkamer, der alles koordiniere und engagiert an der Spitze der Gemeinde wirke.