Internationales Jugendprogramm: der Gesellschaft etwas zurückgeben

Das Bild zeigt die erfolgreichen Absolventen des Internationalen Duke of Edinburgh's Award und verantwortliche Lehrer für das Programm am Armin-Knab-Gymnasium (vorne von links): Lea Lindner, Marla und Lale Falkenberg, Miriam Lindner, Anna Migula und in der hinteren Reihe Martina Hahn, Matthias Horn, Leopold Fischer und Christian Hanft. Foto: Matthias Horn