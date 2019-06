Internationale Musik und fränkische Weine im Herzen der Altstadt

Live-Musik bietet die Volkacher Lebensart – das kulinarisch-musikalische Winzerhof-Festival im Herzen der Volkacher Altstadt. In diesem Jahr geht das zweitägige Spektakel am Freitag, 14., und Samstag, 15. Juni, an sieben Stationen bei Winzern und Gastronomen über die Bühne.

Zu Gast sind laut Pressemitteilung Musiker, die deutschlandweit unterwegs sind und heimische Musikgrößen, die sich mit lokalen Bands einen Namen gemacht haben. Auch 2019 gehört ein Teil der Hauptstraße erneut mit einer eigenen Bühne zum Veranstaltungsbereich.

Insgesamt sind fünf neue Bands live auf den Bühnen zu erleben. Black Musik, Soul und Blues gibt es mit Big Lenny Power Exson zu hören (Weingut Max Müller I). In der Weinstraße sind vor dem Innenhof des Museums Barockscheune Suzan Baker und Dennis Lüddicke mit Jazz, Pop, Rock, Latin, Soul & Reggae zu Gast (Weingut Leo Langer). Rock akustisch gibt es mit G-String (Weingut Marienhof). Fans von spanischen Klängen sind bei der Band „Alegria“ im Weingut Erhard beim Restaurant Schoppenhäusle zu Hause. „Colour the Sky“ bietet Akustik-Pop, Rock und Oldies (Weingut Markus Schneider). Eine weitere musikalische Stilrichtung hat der Schelfenhaus-Innenhof zu bieten. Oldies und Klassiker pur garantieren am Freitag die Band „9 to 5“ und am Samstag die Band „Cräcker“.

Zum dritten Mal gibt es die Veranstaltungsmeile auf der Hauptstraße zwischen dem Gasthaus Leipold's und der Weinbar Fahr Away. Dort wird auf einer eigenen Bühne am Freitag „Grooveties“ Classic Rock & Rock 'n Roll präsentieren. Der Samstag gehört „Medici Twin Tub“ mit Musik von Amy Winehouse bis Frank Zappa.

Die Veranstalter haben es sich zum Ziel gesetzt, zur Musik das passende Gericht mit einer vielfältigen Frankenweinauswahl zu präsentieren. Das bedeutet herzhafte Teigfladen und Pfannkuchen, Schnitzel & Co., Burger & mehr sowie Fränkisches auf die Hand oder den Teller und italienische Spezialitäten.

Die Veranstaltung startet an beiden Tagen jeweils ab 18 Uhr. Bis 23 Uhr gibt es Live-Musik in den Höfen. Besucher zahlen einmal Eintritt und können somit in jeden Hof wandern und insgesamt pro Abend sieben Live-Bands erleben. Karten gibt es an der Abendkasse (Dauerkarte: 12 Euro / Tageskarte 8 Euro) und vergünstigt im Vorverkauf (Dauerkarte 9 Euro).

Wer am Freitag bereits zwischen 18 und 19 Uhr durch die Höfe bummelt, kann den Getränke-Bonus für Lebensart-Frühaufsteher nutzen. Jeder Besucher erhält beim Ticketkauf einen ein Euro Verzehrgutschein für Getränke und kann diesen bis 20 Uhr an diesem Abend einlösen. Informationen zum Programm gibt es auch unter Tel.: (09381) 40112 oder im Internet unter www.volkach.de