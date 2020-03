Intensivierter Schwimmunterricht an der Siedlungsgrundschule

Seit eineinhalb Jahren muss die Grundschule Kitzingen-Siedlung schon auf ihre Turnhalle verzichten. Bei großen Um- und Anbaumaßnahmen wurde auch der Abriss und Neubau einer Schulturnhalle beschlossen, worauf sich die ganze Schulfamilie freut. Doch wohin mit dem Sportunterricht?

Da die naheliegende Dreifachturnhalle im Sickergrund auch von allen anderen benachbarten Schulen genutzt werden muss, wurde aus der Not heraus ein Plan B entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Schwerpunkt der im Lehrplan vorgeschriebenen Sportstunden liegt nun nicht in der Turnhalle, sondern es werden verstärkt die Schwimmstunden genutzt. Statt der zwei Unterrichtsstunden Schwimmen im Block, verbringen die Lehrer der 2.,3. und 4. Klassen jetzt drei volle Schulstunden mit den Grundschülern im Aqua Sole.

Endlich haben die Kinder Zeit zum Schwimmen lernen. Zusätzlich zu der geschenkten Zeit im Wasser kommt noch ein Bonus vom Förderverein der Grundschule. Seit vielen Jahren unterstützt die Lehrer eine Schwimmbegleiterin, die sich um die Schwimmanfänger kümmert und vom Förderverein finanziert wird. Während die verantwortliche Lehrkraft mit Schwimmausbildung sowie die anwesende Klassenlehrerin aus Sicherheitsgründen nur vom Rand des Beckens auf die Kinder aufpassen, und nicht gleichzeitig mit den Kindern ins Wasser dürfen, demonstriert die Schwimmbegleiterin die Schwimmbewegungen, gibt Unsicheren Halt und korrigiert Bewegungen direkt im Wasser.

So unterstützte Barbara Wachter viele Jahre die Siedlungsgrundschüler, nun ist mit Hannah Voll von der TG Kitzingen eine qualifizierte Schwimmbegleiterin gefunden worden. Die Kombination aus mehr Zeit und Schwimmbegleiterin hat den positiven Effekt, dass es unter den aktuellen Viertklässern keine Nichtschwimmer mehr gibt und die Liste der Seepferdchen, Schwimmabzeichen in Bronze, Silber, manchmal sogar in Gold immer länger wird.