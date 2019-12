Institution im Naturschutz: Klaus und Elke Petter verabschiedet

Bei einer vorweihnachtlichen Vorstandssitzung in der Geschäftsstelle des Bund Naturschutz (BN) in Kitzingen wurden Klaus und Elke Petter verabschiedet. Sie hatten über viele Jahre, teils ehrenamtlich, teils als Angestellte oder im Bundesfreiwilligendienst die Anliegen des BN vorangebracht, wie es im Schreiben an die Presse heißt.

Wie Vorsitzender Manfred Engelhardt betonte, war unter anderem die Kampagne gegen die Agro-Gentechnik ein besonderer Schwerpunkt, der ganzen Einsatz erfordert habe. Als besonderer Höhepunkt in der jüngeren Vereinsgeschichte wurde die Kleine Gartenschau in Kitzingen genannt, die ohne die Petters nicht zu diesem Erfolg hätte werden können, so Engelhardt.

357 Stellungnahmen zu unterschiedlichsten Bauvorhaben hat Klaus Petter in seiner Dienstzeit erarbeitet und wurde auch dadurch zu einer Institution im Landkreis. Elke Petter half bis zum Schluss in der Geschäftsstelle aus, wenn Not am Mann war.

Bewegende Worte zum Abschied

Auch der Regionalreferent für Unterfranken, Helmut Schultheiß, war gekommen, um seinen Freund und Weggefährten sowie dessen Frau, auch im Namen des Landesverbands, zu verabschieden. Mit bewegenden Worten schilderte er manch gemeinsames Erlebnis und lobte die Kompetenz und Hilfsbereitschaft der beiden.

Engelhardt und Schultheiß bedauerten nicht nur den Verlust von zwei tüchtigen Mitarbeitern, sondern auch den Verlust der persönlichen, freundschaftlichen Beziehungen. Die Mitglieder des Kreisvorstands schlossen sich dem an, wie es im Presseschreiben weiter heißt.

Klaus Petter betonte, dass er das Amt um den Naturschutz, der ihm immer ein Herzensanliegen war, auch gern fortgeführt hätte. Er wird der Sache aber weiterhin als Mitglied im Vorstand des Landschaftspflegeverbandes, des Naturschutzbeirats und als Biber-Beauftragter treu bleiben und auch der Kreisgruppe mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.