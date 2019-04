Inspektion aus der Luft

Von Montag, 8. April, bis voraussichtlich Freitag, 12. April, sind Mitarbeiter der Main-Donau Netzgesellschaft, einem Tochterunternehmen der N-Ergie Aktiengesellschaft, mit einem Helikopter im Netzgebiet unterwegs.

Jeweils zwischen 8 und 17 Uhr überfliegen sie fast 150 Kilometer Mittel- und rund 100 Kilometer Hochspannungsfreileitungen in den Landkreisen Kitzingen, Würzburg, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Fürth. Das weiträumige Gebiet dehnt sich über Marktsteft, Iphofen, Rödelsee, Abtswind und Schwarzach am Main aus. Geflogen wird nur bei klaren Sichtverhältnissen, heißt es in einer Pressemitteilung. Schwachstellen an Masten, Isolatoren und Leiterseilen können so frühzeitig erkannt und beseitigt werden. Gleichzeitig dient die Leitungsbefliegung dazu, die gesamte Leitungstrasse und den Trassenbewuchs zu überprüfen. Durch den Einsatz des Hubschraubers kann es zu Lärm und Abwind kommen. Die Main-Donau Netzgesellschaft bittet die Anwohner um Verständnis.