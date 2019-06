Wiesentheid vor 1 Stunde

Insektentankstellen auf dem Schulgelände

Damit der Slogan des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ nicht eine leere Worthülse bleibt, gestalteten Schüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid künftige bunte Wiesenflächen. Auf Empfehlungen des Arbeitskreises „Heimat erhalten – ökologisch gestalten“, einer Wiesentheider Initiative zur naturverträglichen Grünflächengestaltung, legte die Klasse 5a mit ihrem Lehrer Dietmar Katzenberger mit Unterstützung von Fritz Fröhlich mehrere Blühstreifen auf dem Schulgelände an. Das Saatgut spendete die Ortsgruppe Wiesentheid des Bund Naturschutzes, heißt es in einer Pressemitteilung. Zunächst wurde die etwa 200 Quadratmeter große Gesamtfläche gefräst und die Grassoden entfernt. Auf den vorbereiteten Rohboden säten die Schüler ein- und mehrjährige Wiesenwildblumen aus. Angießen war nicht nötig, das besorgten mehrere Regenschauer. In diesem Jahr können noch die ersten Blüten erwartet werden und so können diese den Insekten als Nahrung dienen. Die Blühstreifen werden maximal zweimal im Jahr gemäht und sind auf fünf Jahre ausgelegt.