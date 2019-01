Ins Schlingern gekommen

Am späten Donnerstagabend fuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Volvo vom Kreisverkehr Rödelsee kommend in Fahrtrichtung Wiesenbronn. Auf Höhe des Neubaugebiets kam das Auto wegen der glatten und schneebedeckten Fahrbahn ins Schlingern. Dabei rutschte das Fahrzeug in den Straßengraben und blieb auf der rechten Seite liegen. Der Mann wurde nicht verletzt. Es entstand laut Polizeibericht Schaden von etwa 2000 Euro.