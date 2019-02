Innovative Begegnungsform im Herzen Kitzingens

"Alle Inklusion findet im Herzen und im Kopf statt", sagte Dieter Körber, Geschäftsführer der Mainfränkischen Werkstätten beim Eröffnungsempfang des Gemeinschaftsbüros der Mainfränkischen Werkstätten Inklusiv, der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB) des Integrationsfachdienstes dem Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (wirKT), das von der Arbeiterwohlfahrt getragen wird. Der Landkreis bringt für wirKT jährlich 22 500 Euro auf und Landrätin Tamara Bischof freute sich über das neue Büro, das barrierefrei in zentraler Lage bestens erreichbar ist.

Hier finden die Menschen Betreuung und Vermittlung aus einer Hand - und zwar Menschen mit und ohne Behinderung, wie Dieter Körber betonte. Hier hätten die Bürger die Ansprechpartner des Fachbereichs "Inklusiv - gemeinsam Arbeiten" wie Madeleina Leube und den Integrationsfachdienst mit Jutta Liehr unter einem Dach und mit wirKT mit Tatjana Fischer. Die Idee hatte Claudia Biebl als ehemalige Vorsitzende des Stadtmarketingvereins mit verwirklicht, hatte sie doch den Kontakt zur Besitzerin des leer stehenden Ladengeschäftes hergestellt und die drei Partner animiert, sich in bester Innenstadtlage zusammen zu tun.

"Ein Gemeinschaftsbüro mit 110 Quadratmeter in perfekter Innenstadtlage, das ist eine innovative Begegnungsform in Kitzingen", meinte Dieter Körber. Sein Unternehmensverbund habe die Aufgabe, die Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu fördern. Dazu stellen die Mainfränkischen Werkstätten Angebote in den Bereichen Bildung, Qualifizierung, Beschäftigung und Wohnen zur Verfügung. "Wir verstehen uns als nachhaltiger Partner, Begleiter und Unterstützer für Menschen mit Behinderung", erklärte Körber.

Der Integrationsfachdienst berät die Menschen mit Behinderung und deren Angehörige in Fragen wie Rehabilitation, Arbeit, Wohnen, zur Pflege, der Freizeitgestaltung oder der geeigneten Schulform. wirKt ist eine Kontakt- und Beratungsstelle für Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und vermitteln Ansprechpartner für Einrichtungen und Organisationen, die Freiwillige suchen oder Projektideen haben.

Auch Arbeiterwohlfahrts-Kreisvorsitzender Gerald Möhrlein unterstrich, dass wirKT jetzt erstmals in zentraler Lage präsent ist und sich die drei Einrichtungen ergänzen, weil sie teilweise die gleichen Klienten betreuen. Möhrlen lud schon jetzt zum Kitzinger Frühling am 14. April ein, in dessen Rahmen die Bürogemeinschaft zu einem Tag der offenen Türe einlade.