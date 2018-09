Innenstadt als Potenzial und Herausforderung

Architekt Roland Breunig vom Würzburger Büro archicult GmbH – breunig architekten und Wolfgang Rosentritt bewegen etwas in Kitzingen. Sie sorgen mit für den Bauboom in der Innenstadt. Ihre Spezialität: Bauen im Bestand. Denkmalschutz ist da immer ein Thema. Am Sonntag machen die beiden zum Tag des offenen Denkmals die Türen ihrer Projekte auf.

Viel in Kitzingen unterwegs

Wolfgang Rosentritt hat mit seiner Rosentritt Wohnbau GmbH mit Sitz in Würzburg gerade das alte Baywa-Lagerhaus in der Glauberstraße in 31 Wohnungen verwandelt. Er baut gleich daneben drei weitere Häuser und in der Friedrich-Ebert-Straße sowie demnächst in der Schmiedelstraße weitere Wohnungen. Roland Breunig ist Architekt, hat sich mit der Umwandlung des Bürgerbräu-Geländes in Würzburg zu einem Kultur- und Kreativzentrum einen Namen gemacht. Er ist der Investor, der die ehemalige Gassner-Brauerei in der Oberen Bachgasse gekauft hat und dort 14 Wohnungen einbauen wird.

Das Hotel am Main

Eine Herausforderung ist dabei der Denkmalschutz. Das gilt vor allem für das Projekt, das die beiden zusammengeführt hat. Das Drei-Sterne-Hotel am Main direkt am Main in der Schrannenstraße, das Rosentritt – wie er betont – als Privateigentümer bauen und gemeinsam mit einem Betreiber führen will. Dazu hat er sich mit Breunig und seinem Team Experten ins Boot geholt.

43 Zimmer, 90 Betten

Das Hotel mit 43 Zimmern und rund 90 Betten am Mainkai ist derzeit ein Projekt in Lauerstellung. Was für den Startschuss am Mainkai noch fehlt, ist ein Betreiber. „Wir reden viel, aber es ist noch nichts entschieden“, so Wolfgang Rosentritt bei einem Gespräch im Vorfeld des Denkmaltages.

Das Problem ist geknackt

Inzwischen hat Rosentritt die Schrannenstraße 29 bis 33 gekauft, die 35, das ehemalige Jugendhaus, wird er endgültig erwerben, wenn die Betreiberfrage geklärt ist. Das Projekt stellt die Architekten vor „mächtige Herausforderungen“, so Breunig. Die liegen vor allem im Gebäude mit der Nummer 33, dem denkmalgeschützten ehemaligen Baywa-Lagerhaus. „Aber das Problem ist inzwischen geknackt.“ Der Dachstuhl stammt aus der Zeit Balthasar Neumanns und wird komplett erhalten werden, so Breunig: „Wir werden mit großflächigen Verglasungen arbeiten.“ Die Lösung sei mit dem Denkmalschutz abgestimmt.

Zweites Thema ist die Stadtmauer, die sich durch die Gebäude zieht. „Wir werden die mächtige Mauer sauber wieder frei legen“ und so im Gebäude inszenieren, dass sie als Stadtmauer auch erkennbar ist. Eine weitere wichtige Herausforderung ist das Hochwasser. „Wir rechnen mit Hochwasser alle sechs bis sieben Jahre und da werden Teile des Erdgeschosses überspült werden“, so Breunig und: „Wir werden die Baulichkeit so anordnen, dass man damit umgehen kann.“

Als „sehr komplex“ bezeichnet Breunig das Projekt Obere Bachgasse, das unter dem Namen Hof an der Himmelsleiter läuft. In dem denkmalgeschützten und lange leer stehenden Brauereigebäude mit Gewölbekellern sollen 14 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen (70 bis 115 Quadratmeter) entstehen, dazu Gewerbe- oder Atelierflächen im Erdgeschoss.

Höchst anspruchsvoll

Für die Architekten keine leichte Aufgabe. Breunig bezeichnet sie als „höchst anspruchsvoll“, sowohl bautechnisch als auch statisch und von den Grundrissen her. „Wir haben da jetzt sehr gute Grundrisse rausgebracht“, sagt Breunig: „Das werden Superwohnungen.“ Dafür haben die Mitarbeiter allerdings drei- bis viermal so lange gebraucht wie für normale Planungen, „und wir sind nicht langsam“, so der Architekt.

Was sehr komplex heißt und was dabei herausgekommen ist, ist am Sonntag beim Tag des Offenen Denkmals zu sehen.