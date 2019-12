Kitzingen vor 44 Minuten

Inklusives Weihnachtsmusical in der Friedenskirche Kitzingen

Als Höhepunkt der inklusiven Zusammenarbeit präsentiert die Klasse 4a der Grundschule Kitzingen-Siedlung zusammen mit der Klasse M4 und dem Schulchor der Sankt-Martin-Schule Kitzingen am Freitag, 13. Dezember, um 18 Uhr ein Weihnachtsmusical in der Friedenskirche. Für die Aufführung haben die Mädchen und Jungen seit Oktober wöchentlich für zwei Stunden unter Leitung der Lehrerinnen Anja Bank und Shelly Preu geprobt, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Musical dauert rund 50 Minuten. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.