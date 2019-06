Kitzingen vor 3 Stunden

Inklusiver VdK-Spieletag

Das Ressort „Leben mit Behinderung“ des VdK-Landesverbandes Bayern veranstaltet am Samstag, 22. Juni, von 10 bis 16 Uhr auf dem Florian-Geyer-Sportplatz und in der Halle einen inklusiven Spieletag für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren. Es soll ein erlebnisreicher Tag mit Spielen und anderen Freizeitaktivitäten werden, bei denen alle Beteiligten Spaß haben sich entfalten oder einfach chillen und neue Kontakte knüpfen zu können, heißt es in einer Pressemitteilung des VdK Kreisverbands Kitzingen.