Infotag an der Mädchenrealschule in Volkach

Nicht allzu lange mussten die angehenden Fünftklässlerinnen sich neben ihren Eltern und Geschwistern auf den Stühlen in der voll besetzten Turnhalle der Mädchenrealschule Volkach (MRSV) gedulden, als erst der Schulchor und schließlich die Schulleiterin Doris Roth den Informationstag zum Übertritt an die Mädchenrealschule Volkach eröffnete. Denn schon bald galt es für die Kinder, an einzelnen Stationen verschiedene Unterrichtsfächer zu entdecken, Spaß zu haben und ihre mögliche neue Schule kennenzulernen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei Kreativangeboten, Breakdance, naturwissenschaftlichen Experimenten, mathematischen Knobeleien und Action in den Fremdsprachen verging für die Kinder und die begleitenden Tutorinnen die Zeit wie im Flug.

Nach dem allgemeinen Informationsteil der Veranstaltung bestand auch für die Eltern die Möglichkeit, sich die Schulgebäude anzusehen, wobei ihnen die Lehrer und pädagogischen Fachkräfte der Offenen Ganztagsschule Rede und Antwort standen. In den einzelnen Klassenzimmern erwartete die Eltern ein ebenso abwechslungsreiches Programm wie die Kinder, das ihnen neben Einblicken in den Schulalltag viele Zusatzangebote vorstellte.

Alle Lehrkräfte sowie die Schülerinnen, Elternhelfer und Ehemalige legten viel Engagement und Freude an den Tag und genau das wurde so auch von den Besuchern empfunden. Diese zeigten sich sichtlich zufrieden, als sie ihren Nachhauseweg antraten.