Infotafeln der Wanderausstellung gehen an die Ebracher Höfe

Hocherfreut nahmen die Eigentümer der Ebracher Höfe im Landkreis Kitzingen große Infotafeln entgegen, die über ihre historischen Gebäude Auskunft geben. Das teilte das Kirchenburgmuseum mit. Die Tafeln waren integriert in die internationale Wanderausstellung "Vielfalt in der Einheit – Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa", die im Frühjahr im Kirchenburgmuseum Station machte. Jetzt sollen die Tafeln vor Ort über die ehemaligen Niederlassungen der Ebracher Mönche informieren und nicht für immer im Depot verschwinden. Museumsleiter Reinhard Hüßner bedankte sich bei den Beteiligten für die zahlreichen Informationen, die bei der Erstellung der Tafeln halfen und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die Ebracher Höfe auch künftig Beachtung und Wertschätzung erfahren. Über das Geschenk freuen sich (von links) Gabi Brandner (Schloss Ebracher Hof Mainstockheim), Erhard Greulich (Ebracher Hof Hüttenheim) und Beate und Karl-Heinz Seifert (Elgersheimer Hof, Volkach).