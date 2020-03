Kitzingen vor 1 Stunde

Infos zum Mehrfachantrag

Das Amt für Landwirtschaft und Forsten Kitzingen bietet zum Mehrfachantrag 2020 am Donnerstag, 12. März, im Sportheim Willanzheim und am Donnerstag, 19. März, im Sportheim Schwarzenau jeweils 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung an.