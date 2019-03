Infos zum Mehrfachantrag

Das Amt für Landwirtschaft und Forsten Kitzingen bietet zum Mehrfachantrag 2019 am Montag, 11. März, im Sportheim Willanzheim und am Donnerstag, 14. März, im Sportheim Schwarzenau jeweils 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung an. Dabei werden die Neuerungen für die Antragstellung 2019 erläutert. Weitere Themen sind laut Mitteilung: Neuregelung der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten, Informationen zu verwaltungstechnischen Kontrollen, zum KULAP sowie zur Verwaltung der Zahlungsansprüche.