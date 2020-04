Großlangheim vor 1 Stunde

Informationstechnik für die Schulen anschaffen

In der letzten Sitzung des Großlangheimer Marktgemeinderats in der zu Ende gehenden Wahlperiode, die wegen des notwendigen Abstands in Coronazeiten im Kulturhaus stattfand, wurden die notwendigen Beschlüsse zur Informationstechnik in den Schulhäusern Groß- und Kleinlangheims des Schulverbands Kleinlangheim einstimmig gefasst. Bürgermeister Karl Höchner informierte zum Begriff "Schul–IT", dass damit die Ausstattung der Schulen mit modernen Lehrmitteln wie Breitbandanschluss, WLAN Access Point 86, interaktiven Displays mit Soundbar und Dokumentenkamera samt Zubehör gemeint sei.