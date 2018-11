Am Montag, 26. November, um 19.30 Uhr findet im Bürgercafé des Stadtteilzentrums Kitzingen Siedlung ein Infoabend der „Taschengeldbörse“ von jungStil statt. Das Projekt der städtischen Jugendarbeit will damit Menschen helfen, die schnelle und zuverlässige Unterstützung im Alltag brauchen, heißt es in einer Pressemitteilung. Jugendliche sollen dabei für kleines Geld bei alltäglichen Arbeiten, wie Babysitten, Autoputzen, Rasenmähen, Unkrautjäten oder Umzugsarbeiten helfen. Dadurch sollen Generationen und Nachbarschaften wieder näher zusammen gebracht werden. Für die Jugendlichen stellt die „Taschengeldbörse“ eine Chance dar, sich etwas Geld dazuzuverdienen und gleichzeitig ihre sozialen und praktischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Selbstvertrauen und Zuversicht in sich zu gewinnen.

Der Veranstalter „jungStil“ ist eine Einrichtung der Stadt Kitzingen zur Förderung der persönlichen und sozialen Entwicklung junger Menschen. Die Schwerpunkte liegen im Bildungs- und Freizeitbereich. Wer Teil des Projektes „Taschengeldbörse“ ist oder sein will, ist laut Veranstalter herzlich eingeladen zum Treffen in die Königsberger Straße 11. An diesem Abend sollen die Besucher mehr Informationen zur „Taschengeldbörse“ erhalten und einige der Jugendlichen kennenlernen. Rückfragen im Vorfeleld unter: taschengeldboerse@kitzingen.info.