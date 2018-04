In neue Saison gestartet

Beim Tennisclub Volkach startet die Tennis-Sandplatz-Saison 2018: Alle neun Plätze stehen nun wieder für Vereinsmitglieder und interessierte Tennisspieler zur Verfügung. Das erste Turnier mit LK-Wertung findet bereits am Samstag, 21. April, statt. Im Frühjahr/Herbst werden weitere LK-Turniere stattfinden. Ende Juli wird traditionell der Mainschleifen-Cup auf der Anlage des TC ausgetragen.

Offizielle Saisoneröffnung ist am Samstag, 28. April. Im Rahmen des Aktionstages „Deutschland spielt Tennis“, veranstaltet der TC Volkach ein Schleifchenturnier mit anschließender Saisoneröffnungsfeier und geselligem Angrillen. Hierzu sind alle Vereinsmitglieder mit Familie und interessierte Tennisspieler herzlich eingeladen, so der Vorsitzende des TC.

Der reguläre Trainingsbetrieb startet am 9. April. Trainiert wird jeweils montags ab 15.30 Uhr im Einzeltraining. Interessierte Tennisfreunde, sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Das Training findet unter der Leitung eines Trainers in Kleingruppen von zwei bis vier Spielern statt. Die Damen 40 trainieren im Einzeltraining am Montag ab 17 Uhr, das Team der Herren 50 trainiert dienstags ab 16 Uhr, die Herren-Mannschaft freitags ab 18 Uhr. Das Jugendtraining findet jeweils Montag ab 15.30 Uhr und Mittwoch ab 14 Uhr statt. In Planung sind auch weitere Veranstaltungen für den Tennis-Nachwuchs, beispielsweise der Kids Cup, an dem sich der Nachwuchs miteinander messen kann.

Anfragen bezüglich Trainerstunden können an trainer@tc-volkach.de gerichtet werden. Nähere Informationen, Anfragen sowie aktuelle Trainingszeiten und weitere Termine unter www.tc-volkach.de .