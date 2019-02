In der Toilette gewütet

Gleich zweimal hatte es die Polizei Kitzingen am Samstag mit Sachbeschädigung in Toiletten zu tun. Von Donnerstag auf Freitag wütete ein Unbekannter in der Damentoilette der Parkgarage am Main in Kitzingen. Hier wurden sowohl die Toiletten verschmutzt, als auch Spiegel und Lampen beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Hinweise auf einen Verursacher gibt es noch keine, teilt die Polizei mit.

Am frühen Samstagmorgen verständigte ein 18-Jähriger die Polizei, da er an einer Volkacher Disco mit den Sicherheitskräften in Streit geraten war. Schnell stellten die Beamten allerdings fest, dass der nicht unerheblich alkoholisierte junge Mann das eigentliche Problem darstellte. Er war zuvor der Disco verwiesen worden, da in der Toilette die Toilettenpapierhalterungen beschädigte. Dem Mann wurde vor Ort ein Platzverweis erteilt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, so die Polizei.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.