In der Schule Graffiti gesprüht

Mit schwarzer Farbe machten sich Unbekannte im Marktbreiter Gymnasium zu schaffen.

In der Zeit von Montag, 9 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, besprühten die Täter in der Schule in der Neuen Obernbreiter Straße mit schwarzer Farbe eine Holzbande im Schulinnenraum. Das Graffiti-Zeichen lautet auf “Soke“, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.