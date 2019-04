Volkach vor 1 Stunde

In der Osterhasenbäckerei

Nachdem Bäckermeister Rupert Mahler am Montag vor Ostern schon über 2000 Mürbteighasen gebacken hatte, nahm er sich noch Zeit für die Kinder vom Hort im Kloster St. Maria in Volkach, die in den Ferien ganztägig betreut werden. Die Kinder bekamen eine kurze Führung in der Backstube mit Mehlsilo und Ofen. Dann durften sie Hasen und Küken für Plätzchen ausstechen und verzieren. Am Dienstagmorgen warteten die Kinder ganz gespannt im Hort auf ihre selbst gebackenen Hasen und Küken, die von Mahler in den Hort geliefert wurden, heißt es in der Mitteilung.