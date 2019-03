In der Oberpfalz dem Orgelklang lauschen

Zur Orgelstudienfahrt in die Oberpfalz am Samstag, 1. Juni, laden Pater Dominikus Trautner und Studiendirektor Viktor Metzner ein. Dafür sind noch Plätze frei.

Auf dem Programm stehen laut Pressemitteilung Orgelvorführungen in der Stadtpfarrkirche St. Marien in Sulzbach-Rosenberg, in der Michaelskirche in Weiden und in der Stiftsbasilika in Waldsassen.

Abfahrt ist um 7.30 Uhr auf dem Parkplatz der Abtei Münsterschwarzach. Die Kosten betragen 42 Euro, 20 Euro für Schüler und Studenten.

Eine Anmeldung bis 27. April ist unter Tel.: (09324) 20 430 erforderlich.