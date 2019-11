Kitzingen vor 56 Minuten

In der Gruppe Verständnis und Ermutigung gefunden

Mit Zertifikaten verabschiedete Michaela Albersdörfer, die Referentin von Wörheide-Konzepte, die Teilnehmer der Kursreihe „Begleitung im Andersland“, die im Seniorenhaus Mainblick in Kitzingen stattgefunden hatte. Im Vordergrund des Kurses, der in Kooperation mit den Pflegekassen angeboten wird, stand laut Pressemitteilung neben der Informationsvermittlung auch der Austausch von persönlichen Erfahrungen: Verständnis und Ermutigung in der Gruppe zu finden, gibt nach Einschätzungen der Teilnehmer Mut und Kraft, neue Impulse zum Umgang mit den betroffenen Familienmitgliedern umzusetzen. Insbesondere die inhaltlichen Aspekte zum Krankheitsverlauf und zum Umgang mit den Demenzkranken sowie die Entlastungsmöglichkeiten gaben einen Überblick über die Möglichkeiten, auch einmal an sich selbst zu denken. Die vertrauensvolle Gruppenatmosphäre ermöglichte offene Gespräche, so der Pressebericht. Viele Tipps und Tricks gaben die Angehörigen als „eigentliche Experten“ untereinander weiter.