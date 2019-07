Volkach vor 1 Stunde

In der Barockscheune wird Geschichte lebendig

Für historisch und politisch Interessierte zeigt das Museum Barockscheune in Volkach derzeit zwei sehenswerte Ausstellungen: Aus dem Haus der Bayerischen Geschichte stammt die Ausstellung „1918/19 -Revolution in Bayern“, die die dramatischen Ereignisse um das Ende der seit 1180 währenden Herrschaft der Wittelsbacher in Bayern und das Ausrufen des Freistaats Bayern durch den Sozialdemokraten Kurt Eisner erläutert. Ein Büchertisch in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Volkach lädt zum Schmökern in Fachartikeln und Belletristik der Zeit ein. Wie Bayern sich seither weiterentwickelt hat, zeigt ein „Guckkasten“ in den aktuellen Landtag, heißt es in der Pressemitteilung.