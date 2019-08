Greuth vor 22 Minuten

In den Straßengraben gestürzt

Ein 61-Jähriger geriet am Montagabend mit seinem Kleinkraftrad zwischen Greuth und Rüdenhausen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Laut Polizeibericht war er zu schnell gefahren. Durch den Sturz erlitt der Mann leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr aus Rüdenhausen war mit 15 Helfern vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.