In Volkach hängengeblieben und weitergefahren

Dimbach vor 56 Minuten

Am Donnerstag, um 6.40 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 57 zwischen der Staatsstraße 2271 und Dimbach ein Verkehrsunfall. Ein Unbekannter kam mit seinem Audi in einer Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß der Audi mit seinem linken Außenspiegel gegen einen entgegenkommenden Opel an dessen linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.