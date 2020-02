In Sulzfeld ist der Zirkus los

Ein großes Spektakel ist seit vielen Jahren der Faschingsumzug in Sulzfeld. Die Narren in der kleinen Maustal-Gemeinde mit Organisator Uwe Pfennig an der Spitze boten einen sehenswerten Umzug mit Motivwägen und Fußgruppen.

Tausende Schaulustige säumten die engen Gassen und ließen sich von den weinseligen Mitwirkenden anstecken. Dank der Weinspenden der Weingüter gab es für die vielen Zuschauer kostenlos Wein, Bier und Schnaps, für die Kinder wurden jede Menge Süßigkeiten ausgeworfen.

Traditionell führte Werner Spenkuch den Umzug an und die Mitglieder der Schützengesellschaft wähnten sich in einem Zirkus. Die Fußgruppe Hornig/Kühnel kam als mobiles Autowasch-Kommando daher. Der TSV Sulzfeld hatte Asterix und Obelix als ihr Wagenmotiv gewählt. Während Asterix (Bernd Hering) und Obelix (Karl-Heinz Zehnder) zu Fuß marschierten, braute Eike Lenz als Druide Miraculix auf dem Wagen einen Zaubertrank. Eine Wagen-Clique trauerte dem Schnee nach und titelte: "Oh weh, wo bleibt der Schnee?"

Die große Feiergemeinde traf sich zum Schlusshock mit Stimmungsmusik am Erlacher Tor, wo die Wasserwachts-Ortsgruppe für Speisen und Getränke sorgte. Am Montagnachmittag setzt sich die Narretei fort mit der Kinderfaschingssitzung ab 15.30 Uhr im Sportheimsaal.